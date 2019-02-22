На Ривненщине в результате столкновения Porsche и Daewoo погибли трое человек, 5-летний ребенок - в реанимации (фото)

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковушки Daewoo Sens, пассажиры Porsche Cayenne не пострадали.

На Ровенщине в результате ДТП погибли три человека и пострадал 5-летний ребенок.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Грушвица Ривненского района. В этом месте столкнулись два легковых автомобиля Porsche Cayenne и Daewoo Sens". Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров легковушки Daewoo погибли, ребенок, который находился в салоне, получил травмы.

«Бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования провели деблокирование трех погибших из легковушки Daewoo sens, ребенок получил травмы, и был госпитализирован, двое человек из автомобиля Porsche Cayenne не пострадали. После деблокировки погибших бойцы ГСЧС провели смывание горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги», - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Правоохранители установили, что 34-летняя жительница города Днепр, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo. Согласно медицинскому освидетельствованию женщина-водитель Porsche была трезвая.

"В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля Daewoo и 53-летняя пассажирка, жители села Голосковичи Львовской области, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, 30-летняя односельчанка скончалась в больнице. Кроме того, в салоне находилась еще и пятилетняя девочка. Ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Ривненской центральной городской больницы", - сообщили в полиции Ровенской области.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Полтавской области на трассе Киев-Харьков перевернулся микроавтобус Volkswagen с 6 пассажирами, пятеро из них погибли.