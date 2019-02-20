Число жертв жуткого ДТП на Полтавщине увеличилось до пяти человек

Микроавтобус Volkswagen следовал из Варшавы в Запорожье.

Число жертв жуткого ДТП в Полтавской области с участием микроавтобуса Volkswagen увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«19 февраля в 17:45 на автодороге Киев-Харьков вблизи с. Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек, из них 2 человека умерли в больнице, и 1 человек госпитализирован», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП трое человек погибли на месте происшествия, еще один - погиб в больнице.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, наехал на металлический отбойник, в результате чего машина слетела в кювет. Авария произошла около 18.00 вблизи села Пышное, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.