Ночью неизвестные проникли в квартиру подруги Гандзюк, но ничего ценного не украли

Светлана Матвиенко подчеркнула, что никогда не имела запрещенных веществ, оружия или других запрещенных предметов.

В ночь на пятницу, 22 февраля, неизвестные лица проникли в квартиру председателя совета Лаборатории законодательных инициатив и подруги убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Светланы Матвиенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook отметив, что ценные вещи из квартиры не пропали, но незваные гости разложили их по квартире.

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"Странно проснуться утром и понять, что пока ты спала, у тебя были гости. Вежливые гости. Которые разложили твои вещи, подоставали все коробочки доступные и все оставили открытым - просто, чтобы показать, что гостей ничего не интересует - никакие ценные вещи. Это и изделия из драгоценных металлов (белое золото, платина) с драгоценными камнями (бриллианты)... И многое другое. Дорогая техника тоже не заинтересовала", - написала Матвиенко.

"Очень отвратительное ощущение. И мысли в голове - что я делала, какие планы осуществляла, на какие акции ходила, кого тегала в постах. Очень не люблю внимание к себе и не считаю, что стоит бояться чего-нибудь. Но это бы я хотела зафиксировать юридически и публично. Честно не знаю - что это и кому нужно, не знаю почему, но знаю одно - это очень неприятно", - добавила она.

Матвиенко также подчеркнула, что никогда не имела запрещенных веществ, оружия или других запрещенных предметов, однако не удивится, если вдруг такие найдутся со временем в ее доме.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

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11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, занимавшиеся вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценком покушения на Гандзюк.