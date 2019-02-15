В СБУ обещают проверить заявление Мангера о причастности генерала Доценко к убийству Гандзюк

В спецслужбе считают, что заявлением о якобы причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк генерала Даниила Доценко подозреваемый Владислав Мангер пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

В СБУ обещают проверить заявление председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника спецслужбы Даниила Доценко.

Об этом сообщается на странице Службы Безопасности Украины в Facebook.

Напоминается, что 13 февраля во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый по уголовному производству по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер заявил о якобы причастности к этому преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко.

«Утверждения Мангера, которые он ничем не обосновал, являются его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства Гандзюк. Во время досудебного следствия следователями собрано достаточно данных, которые стали основанием для вручения Мангеру сообщение о подозрении в организации убийства Гандзюк», - отметили в СБУ.

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Также отмечается, что «в ходе досудебного расследования этого уголовного производства никаких данных, свидетельствующих о причастности к преступлению, совершенному в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБ Украины получено не было. Ни один человек, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления в отношении Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБ Украины не обращался».

В спецслужбе считают, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Вместе с тем, в СБУ заверили, что изложенные выше утверждения Мангера будут тщательно проверены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк.

При этом в спецслужбе не исключили, что в ходе расследования будут проведены судебные психологические экспертизы с использованием компьютерного полиграфа - «в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля на заседании Шевченковского райсуда Киева подозреваемый в убийстве активистки Гандзюк Владислав Мангер заявил, что убитая сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией на Херсонщине. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.

В тот же день в Службе безопасности Украины назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера.