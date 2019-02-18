Трое полицейских, которые пострадали от взрыва на Донетчине – в тяжелом состоянии (видео)

У пострадавших – многочисленные минно-взрывные ранения.

Полицейские, которые получили ранения в результате взрыва на Донетчине 16 февраля, пребывают в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что правоохранители подорвались в ходе разминирования схрона в нежилом здании в селе Нетайлово Ясиноватского района. Их 48-летний коллега погиб на месте.

У пострадавших – многочисленные минно-взрывные ранения. Накануне их железной дорогой и вертолетом доставили в Днепр.

Так, 27-летнему Александру осколки изрешетили руки, ноги и живот. У 32-летнего Богдана серьезно повреждены глаза. В наиболее тяжелом состоянии самый молодой пострадавший – 21-летний Владислав.

Напомним, 16 февраля на Донбассе во время разминирования тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения.