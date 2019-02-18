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Трое полицейских, которые пострадали от взрыва на Донетчине – в тяжелом состоянии (видео)

14:18, 18 февраля 2019
Происшествия
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Стало известно о состоянии полицейских, которые пострадали от взрыва на Донбассе / Скриншот - ТСН

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что правоохранители подорвались в ходе разминирования схрона в нежилом здании в селе Нетайлово Ясиноватского района. Их 48-летний коллега погиб на месте.

У пострадавших – многочисленные минно-взрывные ранения. Накануне их железной дорогой и вертолетом доставили в Днепр.

Так, 27-летнему Александру осколки изрешетили руки, ноги и живот. У 32-летнего Богдана серьезно повреждены глаза. В наиболее тяжелом состоянии самый молодой пострадавший – 21-летний Владислав.

Напомним, 16 февраля на Донбассе во время разминирования тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения.

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Теги: #Донбасс#взрыв#полицейские