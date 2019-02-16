В Донецкой области при разминировании взорвался тайник с боеприпасами: погиб сапер, трое полицейских ранены
19:16, 16 февраля 2019Война
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На место чрезвычайного происшествия направлен самолет санавиации для эвакуации пострадавших.
На место чрезвычайного происшествия направлен самолет санавиации для эвакуации раненых \ фото УНИАН
В Донецкой области во время разминирования тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения.
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Об этом председатель Национальной полиции Сергей Князев написал в Facebook. «Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области тайнике с боеприпасами.
При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв. В результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения», - сообщил Князев.
Он добавил, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
На место чрезвычайного происшествия направлен самолет санавиации для эвакуации раненых.
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