В Донецкой области при разминировании взорвался тайник с боеприпасами: погиб сапер, трое полицейских ранены

На место чрезвычайного происшествия направлен самолет санавиации для эвакуации пострадавших.

В Донецкой области во время разминирования тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения.

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Об этом председатель Национальной полиции Сергей Князев написал в Facebook. «Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области тайнике с боеприпасами.

При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв. В результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения», - сообщил Князев.

Он добавил, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

На место чрезвычайного происшествия направлен самолет санавиации для эвакуации раненых.