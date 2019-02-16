В Киеве пьяный мужчина натравил своего бойцовского пса на посетителей супермаркета, собаку застрелили (фото)

Когда на место прибыли правоохранители, пес набросился на одного из них. Полицейский, защищаясь, выстрелил в животное.

Ночью в один из столичных супермаркетов вошел пьяный мужчина с бойцовским псом, на котором не было ни намордника, ни поводка. На замечание одного из посетителей, мужчина развязал драку и дал команду псу "фас".

Собака набросилась на посетителя и покусала его за ухо и руку. Через несколько минут на место прибыл экипаж патрульной полиции и скорая, пострадавшего госпитализировали, рассказал офицер патрульной полиции Евгений Зборовский.

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Увидев правоохранителей, мужчина пытался убежать и оставить пса, однако полицейские его остановили. Мужчину уговаривали взять собаку на поводок, но он лишь кричал и продолжал нагнетать обстановку.

"В какой-то момент стафф (порода собак стаффордширский терьер - УНИАН) подумал, что владельцу грозит опасность и резко набросился на патрульного, ударил в грудь и повалил, но к счастью, не вцепился, патрульному удалось скинуть пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилось, но на этот раз полицейский использовал табельное оружие и сделал два выстрела для обезвреживания, стафф упал.. замечательное сильное существо защищало своего хозяина, как умело и не могло понять, что он пьяный болван", - рассказал полицейский.

Правоохранители сразу повезли животное в ветеринарную клинику, чтобы оказать помощь и спасти жизнь собаки. Однако через 15 минут пес умер на операционном столе.

Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей и изъяла видео с камер магазина и нагрудных камер патрульных, владельца стаффа задержали и доставили в изолятор.

Как сообщал УНИАН, в январе на Херсонщине собака разорвала лицо девятилетней девочке.