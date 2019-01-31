На Херсонщине собака разорвала лицо девятилетней девочке

Девочку для оказания помощи доставили в детскую областную клиническую больницу.

В селе Никольском Белозерского района Херсонской области бродячая собака разорвала лицо девятилетней девочке, которая вышла погулять.

Об этом сообщает местное издание "Херсон типичный".

Инцидент произошел вечером на улице Слободской. Бродячая собака набросилась на девочку, вгрызшись клыками в правую щеку.

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Рана оказалась глубокой, и девочку для оказания помощи доставили в детскую областную клиническую больницу.

Главный врач Детской областной клинической больницы Инна Холодняк проинформировала, что юную пациентку пришлось госпитализировать.

«Рану девочке обработали и зашили, ведется профилактика заражения столбняком и бешенством. В зависимости от скорости заживления раны, пациентка может пробыть в стационаре четыре-пять дней или больше. О необходимости косметической операции для сглаживания образовавшихся рубцов пока говорить рано», — считает Инна Холодняк.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области под Бердянском волк искусал троих людей, после чего местные жители нашли и забили животное палками.