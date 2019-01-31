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На Херсонщине собака разорвала лицо девятилетней девочке

19:13, 31 января 2019
Происшествия
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Рана оказалась глубокой / фото sobakadoma.ru

Об этом сообщает местное издание "Херсон типичный".

Инцидент произошел вечером на улице Слободской. Бродячая собака набросилась на девочку, вгрызшись клыками в правую щеку.

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Рана оказалась глубокой, и девочку для оказания помощи доставили в детскую областную клиническую больницу.

Главный врач Детской областной клинической больницы Инна Холодняк проинформировала, что юную пациентку пришлось госпитализировать.

«Рану девочке обработали и зашили, ведется профилактика заражения столбняком и бешенством. В зависимости от скорости заживления раны, пациентка может пробыть в стационаре четыре-пять дней или больше. О необходимости косметической операции для сглаживания образовавшихся рубцов пока говорить рано», — считает Инна Холодняк.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области под Бердянском волк искусал троих людей, после чего местные жители нашли и забили животное палками.

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Теги: #дети#Херсонщина#собака