В Киеве на Осокорках горел магазин Roshen (фото)

Погибших и травмированных нет.

В Киеве возле станции метро «Осокорки» горел магазин Roshen.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

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«15 февраля в 15:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Срибнокильской, 11-Г, возник пожар.На место происшествия немедленно выехали спасатели. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 – ликвидирован.

На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет.

Причина пожара пока неизвестна.