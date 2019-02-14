Около Днепра задержали 6 вооруженных человек, которые пытались установить блокпост (фото)

Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино вблизи г. Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

Вблизи Днепра полицейские задержали 6 человек по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино вблизи г. Новомосковска.

Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались представиться или предъявить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и они ждут дальнейшие указания от руководителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК.