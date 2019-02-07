На Сумщине умер мужчина, которому на голову упала ледяная глыба (видео)

Мужчина четыре дня пролежал в больнице, не приходя в сознание.

В городе Конотоп Сумской области сегодня в больнице скончался 28-летний мужчина, на которого 3 февраля с крыши многоэтажки упала ледяная глыба.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова.

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Она напомнила, что 3 февраля в Конотопе ледяная глыба, упавшая с крыши 4-этажного жилого дома, травмировала супругов.

«Четверо суток медики боролись за жизнь мужчины, провели несколько сложных операций, но спасти его не смогли. Женщину прооперировали, ее состояние улучшилось. Супруги, у которых есть 10-летний сын, были переселенцами из города Мариуполь. Жена погибшего пока продолжает находиться на лечении в больнице», - отметила Биганова.

Пока женщина в больнице за ребенком ухаживает дядя.

В полиции отметили, что в настоящее время дело по факту травмирования людей квалифицируется по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.