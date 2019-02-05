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В Харьковской области расследуют гибель мужчины от взрыва гранаты на кладбище

12:06, 05 февраля 2019
Происшествия
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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия \ фото УНИАН

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства гибели 43-летнего мужчины от взрыва гранаты на кладбище в селе в Краснокутском районе.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, на кладбище в селе Чернещина Краснокутского района Харьковской области было обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельным ранениями, причиной которых стал взрыв гранаты.

Информация о происшествии поступила в полицию 4 февраля в 12:22. На место выезжали работники Краснокутского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу «УЗРГМ» и часть корпуса гранаты РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Теги: #граната#Харьков