В Ривненщине пьяный фермер бросил в людей гранату

Боеприпас не взорвался, а напуганные граждане позвонили «102». 20-летнего злоумышленника оперативно задержали.

В Ривненской области правоохранители задержали пьяного жителя поселка Ракитное, который вечером 2 января бросил в двух молодых людей гранату.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, инцидент произошел на улице Пролетарской поселка Ракитное.

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К юноше и девушке, которые около 20:00 возвращались домой, подошел нетрезвый молодой человек и начал конфликтовать. Он достал из кармана куртки гранату и бросил под ноги паре.

«Боеприпас не взорвался, а напуганная девушка сразу позвонила на «102». Услышав это, злоумышленник поднял опасный предмет и ушел. Его задержали на соседней улице вблизи места жительства», - отмечает пресс-служба полиции.

В кармане куртки 20-летнего правонарушителя полицейские обнаружили корпус ручной осколочной гранаты «Ф-1» и отделенный запал к ней. Все изъятое направили для проведения экспертизы.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи готовят материалы для сообщения ему о подозрении в совершении хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают также происхождение гранаты.