В Киеве мать утопила своих детей в озере: выяснились новые детали (фото)

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина в момент совершения преступления не могла осознавать значение своих действий и управлять ими вследствие расстройства психической деятельности.

Прокуратура настаивает на принудительном лечении женщины, которая в октябре 2018 года утопила двух своих детей в озере Серебряный кол возле станции метро «Осокорки» в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, завершено досудебное расследование по подозрению Екатерины Бабкиной в убийстве двух своих детей. В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами собрано достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей, говорится в сообщении.

Действия женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. «Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в невменяемом состоянии, не могла осознавать значение своих действий и управлять ими вследствие расстройства психической деятельности», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что, согласно заключениям врачей, состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось, она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

В связи с этим следователем по согласованию с прокурором направлено в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском учреждении закрытого типа.

Как сообщал УНИАН, информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26 октября 2018 года от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходила на связь.

Пропавшую 36-летнюю женщину обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол и пыталась покончить с собой. Водолазы обнаружили тела утопленных детей в озере.

Дарницкий райсуд Киева избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.