СМИ узнали, как именно мать-убийца утопила своих детей в озере в Киеве

Горе-мать схватила детей за головы и держала под водой, пока те не перестали подавать признаки жизни.

Екатерину Бабкину, утопившую своих маленьких детей в озере на столичных Осокорках, после задержания направили на экспертизу в психоневрологический диспансер им. Павлова.

А тела Ани и Данила водолазы нашли в воскресенье, 28 октября – они так и оставались в воде. Источник "Вестей" в полиции рассказал, как именно женщина топила своих детей.

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"В пятницу (26 октября – Ред.) около 09:30 она вышла с детьми на прогулку. Говорила, что идея убить детей уже приходила ей в голову после развода с мужем. Но утопить их в озере она вроде бы решила уже во время прогулки. Хотя утром того же дня она позвонила в детсад, где работала воспитательницей и куда ходили ее дети, и сообщила, что вся семья заболела. Там это ни у кого не вызвало подозрений", - отметил источник.

Затем, продолжил он, женщина повела детей в пиццерию неподалеку, там купила "Фанту".

"Потом предложила пойти искупаться. Ну, как искупаться – это было что-то вроде игры. Они все вместе подошли к озеру, женщина зашла в воду первой, детей держала за руки, и они последовали за ней. Когда стало достаточно глубоко, схватила их за головы и держала под водой, пока те не перестали подавать признаки жизни. Она полостью отдавала себе отчет, что делает и к каким это последствиям приведет", - рассказал источник СМИ.

Как сообщал УНИАН, Матери двоих малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере Серебряный кол возле станции метро Осокорки в Дарницком районе Киева, объявлено подозрение в умышленном убийстве.