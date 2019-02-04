В Харькове крыша гаражного кооператива обрушилась под тяжестью снега (видео)

Двое мужчин попали в больницу.

В Харькове под тяжестью снега обрушилась крыша гаражного кооператива - сотня квадратных метров кровли упала на двух мужчин, которые находились на территории.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

41-летний и 81-летний автовладельцы получили травмы головы и плеч. Оба попали в больницу.

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Также в результате обвала раздавило две машины. Полиция сейчас проводит проверку по этому инциденту.

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове с крыши сняли гигантскую 100-килограммовую сосульку. Делать это пришлось с помощью альпинистов и подъемного крана.