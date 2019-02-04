В Харькове крыша гаражного кооператива обрушилась под тяжестью снега (видео)
11:25, 04 февраля 2019Происшествия
181 0
Двое мужчин попали в больницу.
В Харькове крыша гаражного кооператива обрушилась под тяжестью снега
В Харькове под тяжестью снега обрушилась крыша гаражного кооператива - сотня квадратных метров кровли упала на двух мужчин, которые находились на территории.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
41-летний и 81-летний автовладельцы получили травмы головы и плеч. Оба попали в больницу.
Читайте такжеВ Харьковской области под тяжестью снега рухнула крыша дома
Также в результате обвала раздавило две машины. Полиция сейчас проводит проверку по этому инциденту.
Как сообщалось ранее, недавно в Харькове с крыши сняли гигантскую 100-килограммовую сосульку. Делать это пришлось с помощью альпинистов и подъемного крана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter