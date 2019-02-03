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В Одессе под поезд «слетела» иномарка, которой управлял пьяный водитель (фото)

15:15, 03 февраля 2019
Происшествия
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Иномарка «слетела» под поезд / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области, около 08:00 поступила информация о ДТП на ул. Почтовой. 

На месте происшествия было установлено, что в аварию попал автомобиль Nissan, которым управлял мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии.

«Он не справился с управлением , в результате чего иномарка «слетела» с дороги на железнодорожные пути (ж/д пути находятся под склоном, по которому проходит автодорога – УНИАН). На 51-летнего водителя составлены административные материалы за допущенные правонарушения», - рассказали в полиции.

Отмечается, что люди в данном ДТП не пострадали.

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Теги: #ДТП в Одессе#нетрезвый водитель