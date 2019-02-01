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На Одесской трассе из-за тумана и ям произошло масштабное ДТП с грузовиками (фото)

17:21, 01 февраля 2019
Происшествия
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На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП / фото Людмила Матийко / Facebook

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, на 341 км трассы Киев-Одесса за сегодня зафиксированы 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых столкнулись 8 транспортных средств. Пострадавших в результате аварии нет.

Очевидец аварии Людмила Матийко на своей странице в Facebook написала, что на дороге - огромная яма, которую из-за тумана не видно. Из-за нее некоторые машины переворачивались, другие въезжали в отбойник или их заносило на обочину. Среди участников масштабного ДТП оказалось и авто полицейских, которые приехали оформлять аварию.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись семь авто.

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Теги: #ДТП#Трасса Киев-Одесса