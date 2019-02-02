В Сумах взорвался автомобиль с водителем в салоне (видео)

Это произошло в гараже, как только мужчина запустил двигатель.

В Сумах на частном подворье в гараже взорвался автомобиль. Это произошло, когда владелец сел за руль и завел машину.

Читайте такжеНа Днепропетровщине у юноши взорвалась электронная сигарета

Как говорится в сюжете ТСН, взрывной волной вырвало ворота в гараже и разрушило крышу, которая привалила авто. Из-под обломков водителя доставали родственники и соседи. "Взрыв был мощный, потому что дом затрясло. Я испугалась, выскочила сюда. И выскочила соседка, чтобы вызвать скорую и пожарку", - рассказала соседка Галина Романова.

21-летний пострадавший выжил, с ожогами лица и рук его госпитализировали в больницу. На месте следов взрывчатки эксперты не нашли, поэтому предполагают, что произошла утечка из газового оборудования, которым оснащена машина. "Вероятно, в автомобиле была какая-то неисправность, которая позволяла газу вытекать, и на момент, когда был спровоцирован поджогом или электрической искрой инициирование газа – произошел взрыв того объема газа, который вытек", - рассказал руководитель взрыво-технического отдела Главного управления Нацолиции в Сумской области Олег Евлаш.