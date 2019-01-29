В Днепре из гранатомета обстреляли внедорожник (фото)

Инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска около 21.00.

В Днепре во вторник вечером, 29 января, неизвестный произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyоta.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска около 21.00.

"Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля Тойота Лендкрузер. По факту взрыва автомобиля полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УКУ (покушение на убийство)", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в результате взрыва водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали, однако было повреждено колесо автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года в Киеве разоблачены и задержаны восемь членов опасной преступной группировки, которые в апреле этого года обстреляли здание "Киевгорстроя" из реактивного противотанкового оружия (РПГ).