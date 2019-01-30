В Кременчуге от падения сосульки с травмой головы госпитализирован юноша
19:27, 30 января 2019Происшествия
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Медики называют состояние юноши тяжелым.
На голову парню упала сосулька \ kiev.sq.com.ua
В Кременчуге в результате падения сосульки госпитализирован 16-летний парень с травмой головы.
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Об этом сообщает Кременчугский отдел полиции в Полтавской области. Так, сегодня около 14:40 в полицию поступила информация от местных медиков о госпитализации в больницу 16-летнего парня на которого в городе Кременчуг по проспекту Свободы, 124, упала сосулька.
«Предварительный диагноз по информации медиков - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома. Состояние тяжелое», - говорится в сообщении.
В больницу выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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