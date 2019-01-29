Двое погибших в ДТП с маршруткой в Одесской области являются полицейскими

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать идущий впереди автомобиль, на встречной полосе столкнулся с фурой.

В Одесской области двое погибших в сегодняшнем ДТП с участием маршрутки являются сотрудниками полиции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в ДТП на трассе Одесса-Овидиополь погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой мужчина и девушка. «Они оба - работники полиции», - сообщили в главке.

По словам начальника ГУНП Дмитрия Головина, четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. В их числе – водитель маршрутного автобуса.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать идущий впереди автомобиль Mazda, на встречной полосе столкнулся с фурой.

Значительные механические повреждения получили маршрутка и легковой автомобиль.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 19.00 в Одесской области, возле Гребного канала, в результате ДТП с участием маршрутки, фуры и легкового автомобиля погибли два человека и четверо пострадали. На трассе – затор.