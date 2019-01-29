В Одесской области из-за ДТП с участием маршрутки погибли двое человек, еще четверо травмированы

Столкнулись маршрутное такси, грузовик и легковой автомобилей.

Сегодня, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое человек, еще четверо травмированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, авария с участием трех транспортных средств произошла на автодороге Одесса-Овидиополь примерно в 19.00.

В частности, возле Гребного канала столкнулись маршрутное такси, грузовик и легковой автомобилей.

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«По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще четверо травмированы», - сообщили в главке.

По предварительным данным, погибшие – пассажиры маршрутки.

Сейчас на месте происшествия работают усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа по ДТП и спасатели. Прибыло руководство регионального главка Нацполиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В связи с чрезвычайным происшествием на трассе образовался затор. Отмечается, что движение транспорта на указанном участке дороги затруднен в обоих направлениях. Поэтому водителей просят временно ограничить движение в этом направлении и, по возможности, выбрать другой путь.