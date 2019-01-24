Полиция в течение дня задержала шестерых взяточников

Общая сумма всех взяток составляет около 456 тыс. грн.

В течение дня украинские правоохранители разоблачили во взяточничестве шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины в Facebook.

Так, отмечается, что сегодня столичные оперативники под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержали председателя садоводческого товарищества при получении 15 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Кроме того, правоохранители из Управления защиты экономики в Кировоградской области задержали должностное лицо территориального сервисного центра, который получил от гражданина 14 тыс. грн за решение вопроса о непривлечении последнего к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В Одесской области, по данным правоохранителей, были разоблачены во взяточничестве директор коммунального предприятия и руководитель полигона твердых бытовых отходов. За разрешение на осуществление деятельности на территории полигона, а именно сбор и вывоз твердого мусора, они требовали от предпринимателя почти 11 тыс. грн. Оба задержаны во время получения неправомерной выгоды.

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В Херсонской области старший государственный инспектор отдела Черноморского межрегионального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте требовал неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности и дальнейшее беспрепятственное осуществление им пассажирских перевозок. При получении 10 тыс. грн взятки правонарушителя задержали сотрудники управления защиты экономики и военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона Украины, сообщили в департаменте.

Также сообщается, что сегодня правоохранители задержали и директора автошколы, который наладил преступную схему получения гражданами свидетельств об обучении в школе без его фактического прохождения и успешную сдачу экзаменов. Задержали руководителя во время получения им части неправомерной выгоды. Он требовал и получил от местного жителя 4,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, во время получения неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. долларов задержан председатель садоводческого товарищества, расположенного на территории столицы. Указанные средства злоумышленник требовал и получил от гражданина за решение вопроса о принятии последнего в состав кооператива и выделение земельного участка под строительство банного комплекса.

Предварительно действия председателя садоводческого кооператива квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.