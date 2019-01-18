В Одессе грузовик врезался в патрульную Toyota Prius: есть пострадавшие (фото)

Грузовик «КамАЗ» нарушил правила и врезался в Toyota Prius патрульных.

В Одессе в результате столкновения грузовика и патрульного автомобиля пострадали двое полицейских.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, 17 декабря в Суворовском районе города произошла дорожная авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и грузового автомобиля «КамАЗ».

«Водитель грузовика не предоставил преимущество в движении, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали два инспектора полиции. Отмечается, что им оказана соответствующая медицинская помощь. Служебный автомобиль получил значительные механические повреждения.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают следователи Нацполиции.