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В Одессе грузовик врезался в патрульную Toyota Prius: есть пострадавшие (фото)

10:51, 18 января 2019
Происшествия
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В результате ДТП пострадали двое полицейских / фото Odecca.Online

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, 17 декабря в Суворовском районе города произошла дорожная авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и грузового автомобиля «КамАЗ».

«Водитель грузовика не предоставил преимущество в движении, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали два инспектора полиции. Отмечается, что им оказана соответствующая медицинская помощь. Служебный автомобиль получил значительные механические повреждения.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают следователи Нацполиции.

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Теги: #Одесса#ДТП