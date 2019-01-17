Суд продлил арест предполагаемому организатору убийства АТОшника "Сармата"

Предполагаемый организатор убийства участника АТО Виталия Олешко (Сармата) Михаил Сигида будет находиться под стражей до 17 марта.

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей предполагаемому организатору убийства активиста Виталия Олешко (Сармата) Михаилу Сигиде.

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Отмечается, что Сигида будет находиться под арестом до 17 марта. Об этом сообщает "Громадське".

Сторона обвинения ходатайствовала о продлении ареста из-за рисков побега подозреваемого, уничтожения определенных вещественных доказательств, давления на свидетелей, в частности Антона Крота и Виталия Лисняка. По данным следствия, они передавали красную "Таврию" вероятным исполнителям преступления.

Прокурор Юрий Грицай приобщил к материалам дела протокол допроса Сигиды от 11 октября 2018 года. Он отметил, что подозреваемый организовывал деятельность предполагаемых исполнителей убийства и предоставлял им оружие и ключи от "Таврии".

По данным следствия, Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства Олешко – Евгением Бродским, общался с ним до убийства и после.

Адвокаты Сигиды просили отпустить своего подзащитного, утверждая, что он имеет прочные социальные связи и работу. Защитники приобщили к материалам дела копии свидетельств о рождении детей Сигиды, характеристику с места работы ООО "Чрезвычайно хорошие люди", где он занимает должность директора. Также адвокаты приобщили договор аренды помещения жены подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс" и вел активную общественную деятельность.

Его застрелили 31 июля в Бердянске на глазах у очевидцев. 1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия и очевидцев, в Олешко стрелял бывший боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин. 14 сентября полиция задержала Сигиду.