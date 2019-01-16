Пожар в доме на Крещатике создает опасность для других зданий (видео)

На место прибыли три пожарные машины, работают около десятка спасателей.

В Киеве горящий на улице Крещатик трехэтажный дом расположен в непосредственной близости от других зданий, что создает для них потенциальную опасность.

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Как передает корреспондент УНИАН, огонь охватил крышу и чердак здания. На место прибыли три пожарные машины и работают около 10 спасателей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Крещатик, возле гостиницы «Днепр», горит отселенное здание, которое расположено по адресу Крещатик, 1/2. Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 15.21.