Пожар в доме на Крещатике создает опасность для других зданий (видео)
16:13, 16 января 2019Происшествия
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На место прибыли три пожарные машины, работают около десятка спасателей.
В центре Киева горит трехэтажный дом / УНИАН
В Киеве горящий на улице Крещатик трехэтажный дом расположен в непосредственной близости от других зданий, что создает для них потенциальную опасность.
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Как передает корреспондент УНИАН, огонь охватил крышу и чердак здания. На место прибыли три пожарные машины и работают около 10 спасателей.
На Крещатике произошел пожар
Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Крещатик, возле гостиницы «Днепр», горит отселенное здание, которое расположено по адресу Крещатик, 1/2. Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 15.21.
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