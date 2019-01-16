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Возле отеля "Днепр" на Крещатике произошел пожар (фото, видео)

15:52, 16 января 2019
Происшествия
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На улице Крещатик в Киеве произошел пожар / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«Крещатик, 1/2 - пожар в отселённом здании. В 15.21 нам поступила информация. Пока это вся информация», - сказала она.

Как передает корреспондент УНИАН, на объекте уже работают пожарные бригады.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине произошел масштабный пожар в магазине автотоваров.

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Теги: #Киев#пожар