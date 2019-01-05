Во Львове на горе Баба Род вандалы спилили шестиметровый дубовый крест (фото)

По словам священника УГКЦ Михаила Городыского, неизвестные уничтожили дубовый крест, который простоял более 25 лет и был местом совместной молитвы нескольких общин Львова.

Во Львове на месте совместной молитвы нескольких общин города на горе Баба Род вандалы спилили шестиметровый дубовый крест, который простоял 25 лет.

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Об этом сообщает религиозный ресурс «Духовна велич Львова» («Духовная величие Львова»).

Как отмечается в сообщении, 4 января уничтожили шестиметровый дубовый крест на ул. Старознесенской во Львове, установленный там более 25 лет назад.

Как отмечает на своей странице в Facebook священник УГКЦ Михаил Городыский, неизвестные уничтожили дубовый крест, который простоял более 25 лет и был местом совместной молитвы нескольких общин Львова.

«Как жаль, что в «христианском» Львове, где столько христиан, где так много храмов, кто-то и сегодня позволяет себе поднять руку на Священное. В первые дни нового 2019 года на горе Баба Род, на ул. Старознесенской был совершен акт вандализма. Неизвестные лица уничтожили 6-метровый дубовый крест, который простоял здесь более 25 лет и был местом совместной молитвы нескольких общин Львова», - написал Михаил Городыский.