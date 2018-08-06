В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА (фото)
22:07, 06 августа 2018Происшествия
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Вандалы осквернили памятник воинам УПА в понедельник, 6 августа.
Полицейские устанавливают личности вандалов / фото hk.npu.gov.ua
В Харькове вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам УПА, установленный в Молодежном парке.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, 6 августа.
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"Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности вандалов.
Отметим, что вандалы не впервые обрисовывают этот памятный знак. Как сообщал УНИАН, в марте в Харькове неизвестные в очередной раз осквернили памятный знак воинам УПА. Злоумышленники нарисовали на памятном камне свастику красной краской.
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