В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА (фото)

Вандалы осквернили памятник воинам УПА в понедельник, 6 августа.

В Харькове вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам УПА, установленный в Молодежном парке.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, 6 августа.

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"Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности вандалов.

Отметим, что вандалы не впервые обрисовывают этот памятный знак. Как сообщал УНИАН, в марте в Харькове неизвестные в очередной раз осквернили памятный знак воинам УПА. Злоумышленники нарисовали на памятном камне свастику красной краской.