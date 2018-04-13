В Немирове задержали мародеров, раскопавших могилы жертв Холокоста ради золота (видео)

18:53, 13 апреля 2018
Происшествия
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Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в Немирове были убиты около 8 тысяч евреев. На памятнике уничтоженным евреям надпись: “Вечная память погибшим от рук немецко-фашистских извергов 24 мая 1943”.

Также Долинского возмутил тот факт, что в сообщении полиции об акте вандализма говорится о “могиле мирных жителей Немирова”. “И ни слова о евреях”, – подытожил он.

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Теги: #вандалы#мародеры#могила