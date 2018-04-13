В Немирове задержали мародеров, раскопавших могилы жертв Холокоста ради золота (видео)

Мародеры раскопали могилы жертв нацистов, их останки хотели перебрать дома, однако не успели. Полиция задержала вандалов.

Двое мужчин в поисках золотых драгоценностей выкапывали человеческие останки, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать. Но этому помешали местные, заметили неизвестных людей и вызвали полицию.

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Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в Немирове были убиты около 8 тысяч евреев. На памятнике уничтоженным евреям надпись: “Вечная память погибшим от рук немецко-фашистских извергов 24 мая 1943”.

Также Долинского возмутил тот факт, что в сообщении полиции об акте вандализма говорится о “могиле мирных жителей Немирова”. “И ни слова о евреях”, – подытожил он.