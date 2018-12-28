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В Кривом Роге в кинотеатре обвалилась крыша (фото)

13:45, 28 декабря 2018
Происшествия
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Повреждены несущие конструкции, стены и крыша / фото "Днепр вечерний"

Об этом сайту газеты «Днепр вечерний» сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Оперативная информация об обрушении здания в Металлургическом районе Кривого Рога поступила в пятницу, 28 декабря, в 11.42.

фото "Днепр вечерний"

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они констатировали, что обвал произошёл в здании неработающего кинотеатра «Современник».

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Общая площадь здания 1200 квадратных метров, площадь обвала – около 300 квадратных метров. Повреждены несущие конструкции, стены и крыша. Пострадавших нет.

Отмечается, что в здании находился сторож, который покинул кинотеатр самостоятельно.

фото "Днепр вечерний"

Как сообщал УНИАН, в результате обрушения крыши производственного здания в городе Дзержинский Московской области погибли три человека, их тела извлекли из-под завалов.

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Теги: #кинотеатр#Кривой Рог