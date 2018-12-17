Число погибших от обрушения крыши на заводе в Подмосковье возросло до трех человек

Причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

В результате обрушения крыши производственного здания в городе Дзержинский Московской области погибли три человека, их тела извлекли из-под завалов.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление МЧС по Московской области.

"Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Еще четверо госпитализированы", - заявил собеседник агентства.

В МЧС указали, что по предварительным данным, из-под завалов извлечены все, кто мог под ними оставаться.

По данным ведомства, обрушение бетонных перекрытий здания которое принадлежит ООО "Техногрупп", произошло при проведении ремонтных работ. Площадь обрушения составила 130 квадратных метров.

В правоохранительных органах уточнили, что причиной обрушения, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при проведении работ.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинском погиб один человек. Еще 8 человек пострадали.