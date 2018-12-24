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В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу (видео)

11:43, 24 декабря 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Выстрелы услышали соседи и вызвали полицию. Правоохранители пытались вести переговоры со стрелком, но в ответ услышали лишь выстрелы. Тогда спецназовцы взяли двор частного дома штурмом. 

Ранее на Ривненщине водитель-беглец устроил гонки с полицией.

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Теги: #стрельба#Харьков