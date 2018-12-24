В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу (видео)
11:43, 24 декабря 2018Происшествия
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Правоохранители пытались вести переговоры со стрелком, но в ответ услышали лишь выстрелы. Тогда спецназовцы взяли двор частного дома штурмом.
В Харькове выпивший мужчина открыл стрельбу из ружья после ссоры с семьей
В Харькове выпивший мужчина поссорился с семьей, схватил охотничий карабин, выбежал во двор и начал стрелять в воздух.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Выстрелы услышали соседи и вызвали полицию. Правоохранители пытались вести переговоры со стрелком, но в ответ услышали лишь выстрелы. Тогда спецназовцы взяли двор частного дома штурмом.
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