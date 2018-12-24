В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу (видео)

Правоохранители пытались вести переговоры со стрелком, но в ответ услышали лишь выстрелы. Тогда спецназовцы взяли двор частного дома штурмом.

В Харькове выпивший мужчина поссорился с семьей, схватил охотничий карабин, выбежал во двор и начал стрелять в воздух. Читайте такжеВ Киеве охранники жестоко избили покупателей прямо на кассе (видео) Об этом говорится в сюжете ТСН. Выстрелы услышали соседи и вызвали полицию. Правоохранители пытались вести переговоры со стрелком, но в ответ услышали лишь выстрелы. Тогда спецназовцы взяли двор частного дома штурмом. Ранее на Ривненщине водитель-беглец устроил гонки с полицией.

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