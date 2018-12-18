Погоня со стрельбой на Ривненщине: водитель-беглец устроил гонки с полицией (видео)

Что в машине, которая протаранила автомобиль патрульных и наехала на копов, была жена и дочь водителя, стало известно уже после задержания.

На Ривненщине полиция с трудом остановила водителя, который ночью ехал без света, а вместо того чтобы остановиться по требованию правоохранителей, начал убегать от них.

Началось все на улицах областного центра, а дальше события разворачивались уже на трассе Киев-Чоп, говорится в сюжете ТСН.

Mercedes убегал от копов по встречной полосе международной трассы, попытка заблокировать дорогу провалилась – водитель протаранил преграды и продолжил побег. Снова в Ривном он вылетел с дороги и развалил забор, однако даже после этого пытался избежать ареста.

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Чтобы в конце концов остановить ретивого нарушителя, полицейские достали оружие. "Было осуществлено пять выстрелов, в результате которых было повреждено транспортное средство, а именно заднее правое колесо. В результате водитель остановился, не мог дальше уехать", - пояснил заместитель руководителя Управления патрульной полиции Ривненщины Андрей Крутень. Выходить из авто нарушитель все равно отказывался, и копы начали выбивать стекло в машине. По предварительной информации, водитель оказался вполне трезвым.

Выяснилось, что 42-летним беглецом был житель Хмельницкого, в авто была его жена и 6-летняя дочь – к счастью, они не пострадали. В салоне водителя нашли пневматические пистолет и винтовку.

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