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В Киеве из-за обрыва альпинистского снаряжения разбился ремонтник

10:40, 22 декабря 2018
Происшествия
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Инцидент произошел на проспекте Победы / фото пресс-служба полиции Киева

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на проспекте Победы. Сотрудники полиции установили, что в одной из квартир на стройке мужчина устанавливал окна. В этот момент оборвалась альпийское снаряжение. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.

фото пресс-служба полиции Киева

Также правоохранители пообщались с коллегами погибшего и свидетелями происшествия и выяснили, что 29-летний мужчина проживал в Киеве.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины этого трагического события.

фото пресс-служба полиции Киева

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Теги: #Киев#несчастный случай