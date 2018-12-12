В Киеве 28-летний участник боевых действий выпрыгнул с 14 этажа (фото, видео)

Погибший уже пытался покончить с собой около месяца назад.

В среду, 12 декабря, в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 168г обнаружили труп мужчины. Тело лежало на пандусе возле первого парадного.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 07:00", сообщает "Информатор".

Читайте такжеВ Киеве 83-летний пенсионер выбросился с 7 этажа (фото)По словам правоохранителей, мужчина 1990 года рождения пропал еще 4 декабря. Он проживал в соседнем доме. По предварительной информации, ранним утром погибший зашел в первое парадное и поднялся на 14 этаж. Там мужчина распивал спиртные напитки и после чего выпрыгнул с общего балкона.

Погибший упал на пандус и ударился с такой силой, что обломались металлические перила. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Отметим, что погибший был участником боевых действий и уже пытался покончить с собой около месяца назад.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

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