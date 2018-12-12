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В Киеве 28-летний участник боевых действий выпрыгнул с 14 этажа (фото, видео)

12:48, 12 декабря 2018
Происшествия
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По словам правоохранителей, мужчина 1990 года рождения пропал еще 4 декабря / "Информатор"

Вызов на линию экстренных служб поступил около 07:00", сообщает "Информатор".

Мужчина распивал спиртные напитки и после чего выпрыгнул с общего балкона / "Информатор"

Читайте такжеВ Киеве 83-летний пенсионер выбросился с 7 этажа (фото)По словам правоохранителей, мужчина 1990 года рождения пропал еще 4 декабря. Он проживал в соседнем доме. По предварительной информации, ранним утром погибший зашел в первое парадное и поднялся на 14 этаж. Там мужчина распивал спиртные напитки и после чего выпрыгнул с общего балкона.

Погибший упал на пандус и ударился с такой силой, что обломались металлические перила. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Отметим, что погибший был участником боевых действий и уже пытался покончить с собой около месяца назад.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Осторожно! Видео содержит тяжелые для восприятия кадры! Слабонервным смотреть не рекомендуется

 Как сообщал УНИАН,в Киеве выбросился из окна молодой химик.

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Теги: #Киев#самоубийство военного