Под Киевом перевернулась маршрутка, восемь пострадавших (фото)

На месте аварии работают следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции, кареты скорой медицинской помощи.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Обухов возле села Плюты около 7:00 утра в пятницу, 21 декабря. Из-за гололеда водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта, сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

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"По предварительным данным в результате ДТП восемь пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу. Всего на момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции, кареты скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают личные данные на потерпевших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства аварии.