Во Львовской области при получении тысячи евро взятки попался председатель одного из райсудов
Во Львовской области 19 декабря прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при оперативном сопровождения сотрудников Управления СБУ во Львовской области в получении неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. евро разоблачен судья Турковского районного суда Львовской области.
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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Указанные средства служитель Фемиды требовал от лица, которое работниками патрульной полиции в ноябре этого года было остановлено за рулем автомобиля и составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - информируют в ведомстве.
Отмечается, что часть неправомерной выгоды в сумме 400 евро обнаружена и изъята сразу после передачи во время личного осмотра, а оставшаяся сумма в размере 600 евро - по месту жительства судьи.
В настоящее время прокуроры САП обеспечивают процессуальное руководство во время проведения первоочередных следственных действий, а также решается вопрос сообщения о подозрении судье, избрании меры пресечения и отстранении от правосудия на время следствия.
«Интересным является факт, что согласно показаниям заявителя, именно этот судья в апреле 2018 года уже рассматривал в отношении него аналогичное административное дело и тогда производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, что фактически позволило лицу избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба САП.
Как уточнили в пресс-службе УСБУ во Львовской области, во взятке разоблачен исполняющий обязанности председателя одного из районных судов Львовской области. Правоохранители задержали судью на рабочем месте после получения второй части неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.