Во Львовской области при получении тысячи евро взятки попался председатель одного из райсудов

Взятку судья требовал за непривлечение к административной ответственности гражданина, которого патрульные остановили за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Во Львовской области 19 декабря прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при оперативном сопровождения сотрудников Управления СБУ во Львовской области в получении неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. евро разоблачен судья Турковского районного суда Львовской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Указанные средства служитель Фемиды требовал от лица, которое работниками патрульной полиции в ноябре этого года было остановлено за рулем автомобиля и составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - информируют в ведомстве.

Отмечается, что часть неправомерной выгоды в сумме 400 евро обнаружена и изъята сразу после передачи во время личного осмотра, а оставшаяся сумма в размере 600 евро - по месту жительства судьи.

В настоящее время прокуроры САП обеспечивают процессуальное руководство во время проведения первоочередных следственных действий, а также решается вопрос сообщения о подозрении судье, избрании меры пресечения и отстранении от правосудия на время следствия.

«Интересным является факт, что согласно показаниям заявителя, именно этот судья в апреле 2018 года уже рассматривал в отношении него аналогичное административное дело и тогда производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, что фактически позволило лицу избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба САП.

Как уточнили в пресс-службе УСБУ во Львовской области, во взятке разоблачен исполняющий обязанности председателя одного из районных судов Львовской области. Правоохранители задержали судью на рабочем месте после получения второй части неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.