В Днепре задержали мошенников, вымогавших взятку за выкуп корабля без аукциона (фото)

Задержание провели во время получения части денег.

Советник гендиректора "Дунайского пароходства" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи были задержаны во время попытки получения взятки за выкуп морского судна без аукциона.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Известно, что задержанные организовали преступную схему по продаже госимущества, а именно теплохода "Николай Савицкий", рыночная стоимость которого составляет 700 тысяч долларов.

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Они "предложили заинтересованному лицу приобрести судно по выгодной цене, путем воздействия на должностных лиц ведомства, но за это потенциальный покупатель должен был заплатить лично им 260 тысяч долларов".

"Чтобы провернуть махинации с продаж, последние создали условия, по которым невозможно было провести аукцион по стартовой цене. В результате чего первоначальная стоимость была снижена на 30%, кроме того покупатель получил возможность выкупить теплоход без проведения аукциона", - сообщают в полиции.

По договоренности, покупатель должен был оставить взятку в определенном пункте обмена валют.

Мошенников задержали 7 декабря в одном из ресторанов Днепра. В пункте обмена было изъято 100 тысяч долларов, полученных в качестве части неправомерной выгоды.

Сейчас оба мошенника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им планируют вручить подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.