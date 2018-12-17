Снегопады в Украине: спасатели достают из заносов автобусы и скорые (видео)

На Полтавщине застрял автобус с шестью десятками людей.

Из-за непогоды в большинстве областей Украины спасателям пришлось доставать из сугробов десятки заблокированных транспортных средств.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, на Волыни выходные из кювета вытащили 16 автомобилей, из которых две скорые. На Одесщине на заснеженных дорогах застревают даже грузовики, а на Тернопольщине заблокированным оказался рейсовый микроавтобус с 15 пассажирами. Застрял автобус и на Полтавщине, в котором ехало около шести десятков человек.

На Прикарпатье, по данным корреспондента ТСН, только со вчерашнего вечера из снежного плена спасатели вытащили два десятка автомобилей – среди них автобусы, скорые и даже грейдер. Всего спасатели освободили 150 человек.

На Львовщине на сегодня уже выпало 16 см снега, из-за чего девять населенных пунктов были обесточены. За ночь спасатели отбуксировали десяток автомобилей.

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, на выходных вернутся снегопады.

В понедельник в Украине местами пройдет снег. На юге до +4°, в других регионах до -7°...-1°.