На Ривненщине в результате ДТП водитель грузовика сгорел заживо (фото)

Еще один мужчина с ожогами попал в реанимацию.

На Ровенском участке трассы «Киев-Чоп», в селе Птича Дубенского района в результате ДТП водитель грузовика сгорел заживо, другой – с ожогами попал в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, в селе Птича произошло столкновение автомобиля DAF 95, следовавшего в направлении Львова, с молоковозом ГАЗ, который выезжал со второстепенной дороги.

В результате столкновения грузовик DAF загорелся. В пожаре погиб водитель. Его напарник, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал.

Водителя молоковоза с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Движение на этом участке затруднено. Полицейские организовали объезд для легковых автомобилей, водители грузовых ждут.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Запорожской области в результате столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» и маршрутного такси шесть человек погибли, еще 12 травмированы.