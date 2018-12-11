Скандальный нардеп устроил ДТП во Львове - СМИ

Пострадавших в результате ДТП с участием Парасюка нет.

Народный депутат Украины Владимир Парасюк спровоцировал ДТП во Львове – он не соблюдал безопасной скорости и "поцеловал" припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел 9 декабря в 23:30 во Львове на улице Черновола, 65, передает ZIK.

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За рулем находился сам народный депутат. Он не выбрал безопасной скорости и не придерживался безопасного интервала, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем AUDI A6.

Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобили имеют механические повреждения.

ZIK отмечает, что в июле 2017 года Парасюка оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в Тернополе, а в январе 2016 года – за нарушение правил остановили во Львове.

Напомним, что нардеп известен своими скандальными выходками: в октябре 2017 года он со словами "Кто гамнюк, б*ядь?" попытался ударить начальника Управления государственной охраны Гелетея ногой.

Самым известным "ногоприкладством" Парасюка стал удар ногой по голове бывшего начальника одного из управлений СБУ Василия Писного в ноябре 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Печерском районе Киева в ДТП попала народный депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская вместе со своим сыном.