Нардеп попала в ДТП в центре Киева, пострадал ее ребенок
В Печерском районе Киева в ДТП попала народный депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская вместе со своим сыном.
"Да, со мной произошло ДТП. Виновник — другой автомобиль. Мы сейчас занимаемся следственными действиями, установлением обстоятельств дела", — рассказала Кацер-Бучковская "Обозревателю".
По словам нардепа, сейчас оформляются все необходимые документы в полиции.
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По данным полиции, в Печерском районе столицы столкнулись два автомобиля марки Honda. За рулем одной из них была депутат Верховной Рады, в салоне находился ее 4-летний сын. Мальчику пришлось вызвать скорую помощь, однако травмы оказались несерьезными и ребенка госпитализировать не стали, передают "Вести".
В полиции рассказали, что виновницей ДТП стала водитель второго автомобиля. Она нарушила правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении машине депутата.
"В результате столкновения пострадал сын народного депутата К., четырехлетнему мальчику была оказана медицинская помощь на месте происшествия", - сообщил собеседник в Нацполиции.
По его информации, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту ДТП с пострадавшими согласно ст.286 УК Украины.