В полиции рассказали детали ранения военного на Ривненщине: взорваться мог артснаряд

На Ривненском военном полигоне сегодня, 20 ноября, в результате взрыва ранен военнослужащий-контрактник.

По предварительной информации, на Ривненском полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. От его взрыва пострадал один военный.

Об этом в комментарии «Громадському радио» сообщил представитель полиции Ривненской области Антон Греков.

Также Греков добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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Как сообщал УНИАН, на Ривненском военном полигоне сегодня, 20 ноября, в результате взрыва ранен военнослужащий-контрактник 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которая дислоцируется в г. Новоград-Волынский Житомирской области. Мужчина госпитализирован.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Ривненской области, на полигоне в результате взрыва травмировался 19-летний солдат.

«Около 14 часов в полицию сообщил оперативный дежурный военной службы, что на территории Ривненского общевойскового полигона в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмировался 19-летний солдат. По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время возле одной из машин взорвался пока неустановленный предмет», - информировала полиция.

Отмечается, что в результате взрыва военнослужащий получил осколочные ранения предплечья. Его госпитализировали в военный госпиталь.