На Ривненском военном полигоне прогремел взрыв

Потерпевшим является военнослужащий 30-й механизированной бригады, которая приехала на учения на Ривненский полигон из Житомирской области.

На Ривненском военном полигоне сегодня, 20 ноября, в результате взрыва ранен военнослужащий-контрактник 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которая дислоцируется в г. Новоград-Волынский Житомирской области.

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Как сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин, происшествие произошло на территории полигона во время учений военных, которые подчинены оперативному командованию «Север».

По словам начальника пресс-службы ОК «Север» Виталия Кириллова, пострадавшим в результате взрыва является военнослужащий из 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, часть которой приехала на учения на Ривненский полигон.

В настоящее время в пресс-службе ОК «Север» не удалось выяснить, какой именно предмет взорвался. Мужчина госпитализирован.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Нацполиции.

Напомним, 30 сентября в Херсонской области на полигоне в результате взрыва пострадал военнослужащий-контрактник.