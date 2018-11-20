В печально известном керченском колледже произошло новое ЧП, детей эвакуировали - СМИ (фото, видео)

Из здания колледжа эвакуировали всех детей и преподавателей из-за угрозы теракта.

В Политехническом колледже Керчи в аннексированном Крыму, где недавно произошло массовое убийство, случился новый инцидент.

Об этом сообщает местное издание Керчь ФМ.

По информации издания, из здания колледжа эвакуировали всех детей и преподавателей из-за угрозы теракта.

«На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже ушли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет», - сказано в сообщении.

В третьем корпусе, где проходят занятия, всех детей отпустили. Как сообщается, в этом здании сработала сигнализация и все вышли на улицу.

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На место происшествия приехала полиция и вневедомственная охрана с автоматами. Возле корпуса, где произошел взрыв 17 октября, также работали сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС.

По последней информации, примерно в 13.30 по московскому времени (12.30 по киевском, - ред.) детей и преподавателей, которые стояли у здания третьего корпуса политехнического колледжа по сигналу тревоги, впустили внутрь. Перед тем, как пустить детей на учебу, в здании работали сотрудники правоохранительных органах в масках.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стали 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», Следственный комитет РФ переквалифицировал на статью «Убийство».