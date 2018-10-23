Названа главная цель керченского террориста

По свидетельству матери одного из погибших Александра Лазарева, она встретила директора в морге во время опознания тела своего сына. По ее словам, женщина воскликнула, что тоже могла быть на месте погибших.

Устроивший бойню в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков в первую очередь собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову.

Об этом сообщает "Рен ТВ".

Так, по свидетельству матери одного из погибших Александра Лазарева, она встретила директора в морге во время опознания тела своего сына, 19-летнего Владислава.

По ее словам, женщина воскликнула, что тоже могла быть на месте погибших. "А она и должна была быть", - утверждает потерявшая сына в бойне мать.

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Лазарева уверена, что именно директрисса в тот день должна была умереть первой. «Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались», — отметила она.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".