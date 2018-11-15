На Киевщине пьяный водитель сбил двух детей и попытался скрыться

10-летняя девочка попала в реанимацию, а у 8-летнего мальчика - перелом правой ноги. Водитель был со временем задержан в другом селе.

В селе Качалы Бородянского района Киевской области на улице Шевченко водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух детей и скрылся с места происшествия, травмированная 10-летняя девочка находится в реанимационном отделении после операции.

Как сегодня сообщила полиция области, сообщение о ДТП в Службу 102 поступило в 17.00 14 ноября.

"Неизвестный автомобиль темного цвета совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении. После чего он быстро скрылся с места происшествия. На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, эксперты, медики. На поиски пропавшего автомобиля были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции Бородянского и соседних районов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что уже через несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. На требование сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако убежать злоумышленнику не удалось - в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторванная передняя решетка.

За рулем находился 37-летний житель города Буча под хмельком, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составлял 2,4 промилле.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Киеве пьяный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры, попал в серьезную аварию, в результате которой было разгромлено несколько автомобилей.