В Киеве пьяный сотрудник прокуратуры устроил ДТП с пострадавшими - СМИ (фото, видео)

Как только мужчина вышел из машины, он начал громко кричать, что он из прокуратуры.

В Киеве пьяный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры, попал в серьезную аварию, в результате которой было разгромлено несколько автомобилей.

"Сегодня ночью, на Броварском проспекте, произошла головокружительная ДТП. Конечно, без пьяницы за рулем не обошлось. Водитель Toyota Camry - бухой в хлам, на служебном автомобиле выехал на полосу встречного транспорта, где въехал в Range Rover. От удара последнего разворачивает, после чего в него влетает Peugeot, а в Peugeot – Hyundai", - сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

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При этом водитель отказался от прохождения любых тестов на алкоголь.

"Никаких документов (на авто или на самого пьяницу) не было, но как только он вышел из машины - очень громко кричал, что он из прокуратуры. Неизвестно пока - из армии, генеральной или местной какой-то", - говорится в сообщении.

В результате аварии был госпитализирован водитель Range Rover.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области перевернулась маршрутка, есть пострадавшие.